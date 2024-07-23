День ангела 24 июля: лучшие поздравления для именинников
На именины обычно желают счастья, любви и духовного роста. Также можно добавить свои собственные слова, чтобы показать, как много этот человек значит для вас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Давид
- Иван
- Анатолий
- Афанасий
- Борис
- Николай
- Роман
- Глеб
- Кристина.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от всех бед, а если понадобится, мы вместе придем на помощь. Желаю тебе много счастья и радости!
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Поздравляю с праздником! Пусть твои близкие всегда будут здоровы и счастливы благодаря твоему свету и теплу. Желаю гармонии в семье, успехов по всем делам, достатка в жизни и удачи в каждом начинании.
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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а когда ему нужно будет отдохнуть, я готов прийти на помощь и позаботиться о тебе. Поздравляю!
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С праздником именин! Пусть этот день будет полон искренних улыбок, радостных событий и теплых объятий. Желаю тебе безграничной любви, гармонии в душе и исполнения всех мечтаний.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник, стоящий на страже правды и справедливости, всегда защищает тебя от невзгод и приносит в жизнь успехи и достижения.
Красивые стихи на именины
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".