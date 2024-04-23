День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами

День ангела - особливе свято, нагадуванням про яке може дуже приємно здивувати. Саме тому друзів та колег, рідних та близьких можна вітати з іменинами.
Хто святкує іменини 24 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Апостроф".
Не забудьте побажати усього найкращого та нагадати про іменини людям з такими іменами:
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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