UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами

Кого привітати з іменинами 24 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе свято, нагадуванням про яке може дуже приємно здивувати. Саме тому друзів та колег, рідних та близьких можна вітати з іменинами.

Хто святкує іменини 24 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Апостроф".

Кого привітати з днем ангела 24 квітня

Не забудьте побажати усього найкращого та нагадати про іменини людям з такими іменами: 

  • Валентин
  • Єлизавета
  • Інокентій
  • Леонтій
  • Лука
  • Микола
  • Олексій
  • Сава
  • Сергій
  • Фома.

Щемливий вірш на іменини

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Привітання з днем ангела своїми словами 

  • "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!"
  • "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!"
  • "Нехай в день ангела красою квітне світ, нехай здійсняться всі найкращі мрії, хай доля подарує тобі сотні літ, живи у щасті, радості, надії. Вітаю з іменинами".

До слова, нещодавно стало відомо, коли розпочинається Страсний тиждень і що заборонено робити.

Окрім цього, раніше ми розповідали, коли буде Трійця.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята України