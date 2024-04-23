День ангела 24 апреля: как оригинально поздравить с именинами

День ангела - особый праздник, напоминанием о котором может очень приятно удивить. Поэтому друзей и коллег, родных и близких можно поздравлять с именинами.
Кто празднует именины 24 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Апостроф".
Не забудьте пожелать всего лучшего и напомнить об именинах людям с такими именами:
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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