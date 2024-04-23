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День ангела 24 апреля: как оригинально поздравить с именинами

Кого поздравить с именинами 24 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особый праздник, напоминанием о котором может очень приятно удивить. Поэтому друзей и коллег, родных и близких можно поздравлять с именинами.

Кто празднует именины 24 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Апостроф".

Кого поздравить с днем ангела 24 апреля

Не забудьте пожелать всего лучшего и напомнить об именинах людям с такими именами:

  • Валентин
  • Елизавета
  • Иннокентий
  • Леонтий
  • Лука
  • Николай
  • Алексей
  • Сова
  • Сергей
  • Фома.

Троагтельное стихотворение на именины на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Поздравления с днем ангела своими словами

  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"
  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "Пусть в день ангела красотой цветет мир, пусть исполнятся все лучшие мечты, пусть судьба подарит тебе сотни лет, живи в счастье, радости, надежде. Поздравляю с именинами".

Кстати, недавно стало известно, когда начинается Страстная неделя и что запрещено делать.

Кроме того, раньше мы рассказывали, когда будет Троица.

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