День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами

День ангела - особливе свято, нагадуванням про яке може дуже приємно здивувати. Саме тому друзів та колег, рідних та близьких можна вітати з іменинами.

Хто святкує іменини 24 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Апостроф".