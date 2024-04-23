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День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами

Вівторок 23 квітня 2024 22:01
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День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами Кого привітати з іменинами 24 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе свято, нагадуванням про яке може дуже приємно здивувати. Саме тому друзів та колег, рідних та близьких можна вітати з іменинами.

Хто святкує іменини 24 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Апостроф".

Кого привітати з днем ангела 24 квітня

Не забудьте побажати усього найкращого та нагадати про іменини людям з такими іменами:

  • Валентин
  • Єлизавета
  • Інокентій
  • Леонтій
  • Лука
  • Микола
  • Олексій
  • Сава
  • Сергій
  • Фома.

Щемливий вірш на іменини

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Привітання з днем ангела своїми словами

  • "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!"
  • "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!"
  • "Нехай в день ангела красою квітне світ, нехай здійсняться всі найкращі мрії, хай доля подарує тобі сотні літ, живи у щасті, радості, надії. Вітаю з іменинами".

До слова, нещодавно стало відомо, коли розпочинається Страсний тиждень і що заборонено робити.

Окрім цього, раніше ми розповідали, коли буде Трійця.

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