День ангела 24 квітня: як оригінально привітати з іменинами
День ангела - особливе свято, нагадуванням про яке може дуже приємно здивувати. Саме тому друзів та колег, рідних та близьких можна вітати з іменинами.
Хто святкує іменини 24 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Апостроф".
Кого привітати з днем ангела 24 квітня
Не забудьте побажати усього найкращого та нагадати про іменини людям з такими іменами:
- Валентин
- Єлизавета
- Інокентій
- Леонтій
- Лука
- Микола
- Олексій
- Сава
- Сергій
- Фома.
Щемливий вірш на іменини
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
Привітання з днем ангела своїми словами
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!"
- "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!"
- "Нехай в день ангела красою квітне світ, нехай здійсняться всі найкращі мрії, хай доля подарує тобі сотні літ, живи у щасті, радості, надії. Вітаю з іменинами".
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