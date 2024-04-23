День ангела 24 апреля: как оригинально поздравить с именинами

Кого поздравить с именинами 24 апреля (иллюстрация: freepik.com)

День ангела - особый праздник, напоминанием о котором может очень приятно удивить. Поэтому друзей и коллег, родных и близких можно поздравлять с именинами.

Кто празднует именины 24 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Апостроф".