День ангела 24 апреля: как оригинально поздравить с именинами
День ангела - особый праздник, напоминанием о котором может очень приятно удивить. Поэтому друзей и коллег, родных и близких можно поздравлять с именинами.
Кто празднует именины 24 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Апостроф".
Кого поздравить с днем ангела 24 апреля
Не забудьте пожелать всего лучшего и напомнить об именинах людям с такими именами:
- Валентин
- Елизавета
- Иннокентий
- Леонтий
- Лука
- Николай
- Алексей
- Сова
- Сергей
- Фома.
Троагтельное стихотворение на именины на украинском языке
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
Поздравления с днем ангела своими словами
- "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"
- "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "Пусть в день ангела красотой цветет мир, пусть исполнятся все лучшие мечты, пусть судьба подарит тебе сотни лет, живи в счастье, радости, надежде. Поздравляю с именинами".
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