День ангела 22 липня: як красиво вітати з іменинами друзів або близьку людину
Якщо ви бажаєте зробити приємний сюрприз для друга, колеги чи родича, з'ясуйте дату їхніх іменин. Підготуйте зворушливі привітання та підберіть теплі, сердечні слова.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 22 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Михайло
- Олексій
- Магдалина
- Марія.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела вас вітаю! Нехай цей день приносить нові звершення і радісні миті. Бажаю, щоб усі ваші добрі справи здійснювались, а життя вибухало яскравими кольорами щастя.
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Вітаю зі святом! Нехай ангели завжди оберігають тебе від негараздів і наділяють силами для досягнення нових висот.
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З Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене радістю, надією і новими можливостями. Бажаю, щоб кожен день приносив відчуття неймовірного щастя та тепла в серці.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив нові враження, радість і незабутні миті. Нехай твоє життя буде наповнене світлом і позитивом.
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З Днем Ангела! Нехай кожен момент цього дня буде наповнений усмішками та незабутніми враженнями.
Красиві вірші на іменини
Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!
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Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: УПЦ Благовіст, "Гумореска", "Ого"