День ангела 22 июля: как красиво поздравлять с именинами друзей или близкого человека
Если вы желаете преподнести приятный сюрприз для друга, коллеги или родственника, выясните дату их именин. Подготовьте трогательные приветствия и подберите теплые, сердечные слова.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 22 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Михаил
- Алексей
- Магдалина
- Мария.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела вас поздравляю! Пусть этот день приносит новые свершения и радостные мгновения. Желаю, чтобы все ваши добрые дела осуществлялись, а жизнь взрывалась яркими цветами счастья.
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Поздравляю с праздником! Пусть ангелы всегда оберегают тебя от невзгод и наделяют силами для достижения новых высот.
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С Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, надеждой и новыми возможностями. Хочу, чтобы каждый день приносил ощущение невероятного счастья и тепла в сердце.
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день приносил новые впечатления, радость и незабываемые мгновения. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом и позитивом.
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С Днем Ангела! Пусть каждый момент в этот день будет наполнен улыбками и незабываемыми впечатлениями.
Красивые стихи на именины
Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
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При написании материала были использованы источники: УПЦ Благовест, "Гумореска", "Ого"