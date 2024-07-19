День ангела 20 липня. Привітання з іменинами, які точно піднімуть настрій

Привітання з днем ангела можуть бути теплими та щирими, створюючи незабутню атмосферу. Вони дарують радість і підкреслюють особливість цього святкового дня для іменинника.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 20 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Олександр

Сергій

Олексій

Георгій

Юхим

Іван

Ілля

Костянтин

Микола

Тихон

Петро

Опанас

Федір.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твоє життя складається з гармонійних нот мудрості, невичерпної енергії та тепла людських почуттів. Бажаю тобі чудового Дня Ангела!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твої дні були сповнені невичерпним ентузіазмом і незгасною енергією, а твої мрії завжди ставали реальністю!

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З Днем Ангела! Нехай кожен день твого життя складається з яскравих моментів, наче пазли, що формують дивовижну картину твоєї долі. Бажаю тобі безмежного щастя та найсвітліших емоцій. Нехай кожен твій вибір буде виваженим, а всі труднощі стають можливостями для самовдосконалення.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений усмішками, які зігрівають душу, і мріями, які здійснюються легко!

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З Днем Святого Ангела! Нехай кожен твій крок буде кроком до щастя, кожен момент - особливим, а кожне досягнення - незабутнім!

Красиві вірші на іменини

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!