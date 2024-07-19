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День ангела 20 июля. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение

Пятница 19 июля 2024 22:00
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День ангела 20 июля. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение Кого поздравить с днем ангела в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Поздравления с днем ангела могут быть теплыми и искренними, создавая незабываемую атмосферу. Они дарят радость и подчеркивают особенность этого праздничного дня для именинника.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 20 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Александр
  • Сергей
  • Алексей
  • Георгий
  • Ефим
  • Иван
  • Илья
  • Константин
  • Николай
  • Тихон
  • Петр
  • Афанасий
  • Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твоя жизнь состоит из гармонических нот мудрости, неистощимой энергии и тепла человеческих чувств. Желаю тебе чудесного Дня Ангела!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы твои дни были полны неиссякаемого энтузиазма и неугасаемой энергии, а твои мечты всегда становились реальностью!

***

С Днем Ангела! Пусть каждый день твоей жизни состоит из ярких моментов, как пазлы, формирующие удивительную картину твоей судьбы. Желаю тебе безграничного счастья и светлых эмоций. Пусть каждый твой выбор будет взвешенным, а все трудности становятся возможностями самосовершенствования.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, согревающими душу, и мечтами, которые сбываются легко!

***

С Днем Святого Ангела! Пусть каждый твой шаг будет шагом к счастью, каждый момент - особенным, а каждое достижение - незабываемым!

Красивые стихи на именины

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".

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