День ангела 20 июля. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение

Поздравления с днем ангела могут быть теплыми и искренними, создавая незабываемую атмосферу. Они дарят радость и подчеркивают особенность этого праздничного дня для именинника.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 20 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Александр

Сергей

Алексей

Георгий

Ефим

Иван

Илья

Константин

Николай

Тихон

Петр

Афанасий

Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твоя жизнь состоит из гармонических нот мудрости, неистощимой энергии и тепла человеческих чувств. Желаю тебе чудесного Дня Ангела!

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы твои дни были полны неиссякаемого энтузиазма и неугасаемой энергии, а твои мечты всегда становились реальностью!

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С Днем Ангела! Пусть каждый день твоей жизни состоит из ярких моментов, как пазлы, формирующие удивительную картину твоей судьбы. Желаю тебе безграничного счастья и светлых эмоций. Пусть каждый твой выбор будет взвешенным, а все трудности становятся возможностями самосовершенствования.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, согревающими душу, и мечтами, которые сбываются легко!

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С Днем Святого Ангела! Пусть каждый твой шаг будет шагом к счастью, каждый момент - особенным, а каждое достижение - незабываемым!

Красивые стихи на именины

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!