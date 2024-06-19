День ангела 20 червня: як красиво привітати іменинника

Деякі люди не слідкують за церковним календарем і навіть не знають, коли в них свято ангела. Якщо ви зможете підготуватися наперед і зробити сюрприз, це точно зробить іменинника щасливим.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 20 червня.
З Днем Ангела! Бажаю тобі щастя, міцного здоров'я та безмежної любові! Нехай ангели завжди бережуть тебе на шляху до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій у кожному кроці.
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Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він приносить лише радість, щастя і нові світлі почуття у твоє життя. Бажаю тобі багато щастя та кохання!
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Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений радістю і світлом, щоб кожен крок супроводжувався ангельською опікою, а серце завжди раділо любові та щастю.
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З Днем Ангела! Нехай крила твого ангела-охоронця завжди оберігають тебе під своїм покровом. Бажаю тобі море радості, наповнене найяскравішими моментами, щоб кожен день був неповторною перлиною у намисті твого життя.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен момент твого святкового дня буде наповнений радістю, теплом і незабутніми враженнями. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, ведучи тебе до щастя й успіху. Нехай життя приносить лише світлі емоції та великі досягнення!
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
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Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого" та "Побажайко".