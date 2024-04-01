День ангела 2 квітня. Як красиво та оригінально вітати з іменинами

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких ви любите та цінуєте. Побажайте на день ангела усього найкращого, це можна зробити у прозі та віршах.

У кого день ангела 2 квітня

Іменинники цього дня: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава.

Як красиво привітати з днем ангела

"Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя!"

"У День Ангела бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення"

"Вітаю з Днем Ангела. Нехай твій шлях і далі йде світлою смугою і доброю дорогою, хай ангел прикриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя!".

Вірші на іменини

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде"

***

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!"

***

"Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих".