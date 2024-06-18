День ангела 19 червня: як правильно вітати з іменинами та побажання

День ангела в сучасному світі святкують багато хто. Це гарний привід зустрітися або зателефонувати близьким і друзям, показуючи їх важливість та цінність для вас.

Кого вітати з іменинами - список

Григорій

Василь

Микита

Іван

Семен

Теодор

Степан

Ксенія

Федір

Ян.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі безмежної радості, щастя і море позитиву. Нехай кожен день приносить тобі щастя, а ангели-охоронці оберігають від усього поганого. Бажаю, щоб життя було сповнене коханням, а твоя душа завжди була чистою. Нехай це свято принесе безліч щасливих моментів!

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З Днем Ангела! Бажаю щастя, міцного здоров'я та безмежної любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.

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Зі святом! Бажаю тобі отримати найкращі дарунки від долі: безмежну любов, щасливі моменти та здійснення всіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких негараздів і направляючи до щастя!

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З Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде наповнений світлом, теплом і відчуттям щастя. Нехай кожен твій крок супроводжує удача, а серце буде наповнене радістю та любов'ю. Отримуй задоволення від свого життя!

***

Сьогодні твоє свято, день ангела! Нехай цей день принесе в твоє життя лише радість, щастя та нові світлі почуття. Бажаю, щоб з тобою поряд завжди були щастя, кохання та удача.

Красиві вірші на іменини

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.