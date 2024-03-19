День ангела 19 березня: як гарно привітати з іменинами віршем

Не забудьте привітати знайомих та близьких з іменинами 19 березня. Адже завжди приємно почути тепле привітання в цей важливий день.
У кого іменини 19 березня, та як привітати рідних з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Day Today, сайти "Побажайко" і "Vitannya".
19 березня іменини святкують Васса, Дарина (Дар'я), Діодор, Дмитро, Іларія, Інокентій, Клавдій, Кромит (Кроміт).
Також вітання до дня ангела сьогодні приймають Мавр, Маріан, Мартирій, Панхар, Софія, Хрисанф, Ясон.
Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсниться мільйон бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
До речі, нещодавно ми писали про те, як змінився церковний календар.
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