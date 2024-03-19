День ангела 19 марта: как красиво поздравить с праздником стихом

Не забудьте поздравить знакомых и близких с именинами 19 марта. Ведь всегда приятно услышать теплое приветствие в этот важный день.
У кого именины 19 марта и как поздравить родных с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованы источники для подготовки материала: сайт ВЦУ, Day Today, сайты "Пожелайко" и "Vitannya".
19 марта именины празднуют Васса, Дарья (Дарья), Диодор, Дмитрий, Иллария, Иннокентий, Клавдий, Кромит (Кромит).
Также поздравления ко дню ангела сегодня принимают Мавр, Мариан, Мартирий, Панхар, София, Хрисанф, Ясон.
Пусть добрый Ангел бережет навек
Огонь звезды, которая судьбой зовется.
А жизнь, как вышитое полотенце,
Калиновым багрянцем улыбнется.
Лета пусть будут словно васильки прекрасны,
Пусть сбудется миллион твоих желаний,
И чтобы судьба дарила только счастье,
Ни грамма бед, ни капельки страданий.
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