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День ангела 18 травня: привітання з іменинами, які сподобаються усім

П'ятниця 17 травня 2024 22:01
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День ангела 18 травня: привітання з іменинами, які сподобаються усім Кого вітати з іменинами 18 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини часто плутають з днем народження, але це зовсім різні свята, і вони часто випадають не на одну дату. Саме тому не забувайте стежити за церковним календарем, аби вчасно привітати близьку людину.

У кого іменини 18 травня, а також як красиво привітати та розчулити щирими побажаннями, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Рівне1", "Гумореска".

Кого вітати з днем ангела 18 травня

На побажання чекатимуть люди, які при народженні отримали такі імена:

  • Олександра
  • Андрій
  • Богдан
  • Василь
  • Денис
  • Клавдія
  • Христина
  • Лев
  • Фаїна
  • Юлія.

Вірші на іменини

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"

***

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить"

***

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Прикольні SMS на день ангела

  • "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі й чудових ідей, щирої любові, великих надій і яскравих моментів щастя"

  • "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх"

  • "Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку почують гарні новини вже з понеділка.

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