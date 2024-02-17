День ангела 18 лютого: душевні привітання з іменинами у віршах та прозі

18 лютого варто привітати з іменами людей, які отримали як рідкісні, так і популярні імена. Сформулюйте теплі побажання або ж оберіть теплі привітання зі списку нижче.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти TrueUA та Ukr-sms.
Цього дня привітати з днем ангела варто людей з такими іменами: Василина, Феодосій, Агафія, Парамон, Макар.
А за церковним календарем день ангела святкуватимуть: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра
Придивіться до таких імен як: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясна сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"
Раніше ми вже розповідали, що як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
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