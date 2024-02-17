День ангела 18 февраля: душевные поздравления с именинами в стихах и прозе

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 18 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.

Для подготовки материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты TrueUA и Ukr-sms.