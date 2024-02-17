День ангела 18 февраля: душевные поздравления с именинами в стихах и прозе

18 февраля следует поздравить с именами людей, которые получили как редкие, так и популярные имена. Сформулируйте теплые пожелания или выберите теплые приветствия из списка ниже.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 18 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.
Для подготовки материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты TrueUA и Ukr-sms.
В этот день поздравить с днем ангела стоит людей со следующими именами: Василиса, Феодосий, Агафья, Парамон, Макар.
А по церковному календарю день ангела будут праздновать: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
Присмотритесь к таким именам, как: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясна сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"
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