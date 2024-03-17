День ангела 18 березня: найкращі варіанти привітань з іменинами

День ангела - важливе свято для кожної людини. Тому не забувайте вітати з іменинами друзів, знайомих, родичів та колег. Щирі слова та теплі побажання приємно отримувати усім.
У кого іменини 18 березня, а також як привітати з днем ангела до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki, "Радіо Трек".
Щирі привітання адресуйте людям з такими іменами: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.
Окрім цього, день ангела святкують ті, кого при народженні назвали так: Кирило, Раїса, Іван, Костянтин.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
Раніше ми вже розповідали, як підготувати організм до Великого посту.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли починається Великий піст.