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День ангела 18 марта: лучшие варианты поздравлений с именинами

Кого поздравлять с именинами 18 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - важный праздник для каждого человека. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами друзей, знакомых, родственников и коллег. Искренние слова и теплые пожелания приятно получать всем.

У кого именины 18 марта, а также как поздравить с днем ангела до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Jelayki, "Радіо Трек".

Кого поздравить с днем ангела 18 марта

Искренние поздравления адресуйте людям со следующими именами: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.

Кроме того, день ангела празднуют те, кого при рождении назвали так: Кирилл, Раиса, Иоанн, Константин.

Как поздравить с именинами - лучшие варианты

  • "поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души"
  • "Я поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем ​​твоего ангела-хранителя! Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена великой любовью и счастьем"
  • "поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой ангел-хранитель наделит тебя силой и смелостью, пусть даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, успеха и здоровья!".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

Ранее мы уже рассказывали, как подготовить организм к Великому посту.

Кроме того, недавно стало известно, когда начинается Великий пост.

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День ангела