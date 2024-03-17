День ангела 18 марта: лучшие варианты поздравлений с именинами

День ангела - важный праздник для каждого человека. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами друзей, знакомых, родственников и коллег. Искренние слова и теплые пожелания приятно получать всем.
У кого именины 18 марта, а также как поздравить с днем ангела до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Jelayki, "Радіо Трек".
Искренние поздравления адресуйте людям со следующими именами: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.
Кроме того, день ангела празднуют те, кого при рождении назвали так: Кирилл, Раиса, Иоанн, Константин.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
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