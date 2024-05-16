День ангела 17 травня: круті привітання з іменинами в SMS та своїми словами

Не всі святкують день ангела, хоча це дуже особлива та щемлива подія. Тому не забувайте вітати друзів та колег, родичів та другу половинку.
У кого іменини 17 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Апостроф", сайт "ОГОUA".
На побажання чекатимуть:
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
До слова, нещодавно ми розповідали, які номери квартир притягують щастя і багатство.
Окрім цього, раніше стало відомо, що життя цих знаків Зодіаку назавжди змінить Меркурій у Тельці.