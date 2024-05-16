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День ангела 17 мая: крутые поздравления с именинами в SMS и своими словами

Кто празднует именины 17 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не все празднуют день ангела, хотя это очень особенное и щемящее событие. Поэтому не забывайте приветствовать друзей и коллег, родственников и вторую половинку.

У кого именины 17 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, "Апостроф", сайт "ОГОUA".

Кого поздравить с днем ангела 17 мая

Пожелания будут ждать:

  • Николай
  • Степан
  • Евдокия
  • Ефросинья.

Как поздравить с именинами в SMS

  • "Желаю, чтобы замечательный пазл твоей жизни составляли только кусочки счастья и все вместе они создавали замечательную картину радости, успеха и счастья. Пусть все счастливые пазлики будут склеены друг с другом крепким здоровьем, а с каждым днем ангела их количество только росло"
  • "Желаю, чтобы улыбка постоянно украшала лицо, на глазах сверкали слезинки только от радостных и счастливых мгновений, мысли всегда крутились только вокруг приятных новостей, здоровье никогда не подводило. С именинами"
  • "Поздравляю с днем ангела! Желаю тебе счастья, гармонии, побольше денег и поменьше проблем. Большой радости, крутых приключений и чудесных дней".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

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