День ангела 17 мая: крутые поздравления с именинами в SMS и своими словами

Не все празднуют день ангела, хотя это очень особенное и щемящее событие. Поэтому не забывайте приветствовать друзей и коллег, родственников и вторую половинку.
У кого именины 17 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, "Апостроф", сайт "ОГОUA".
Пожелания будут ждать:
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
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