День ангела 17 мая: крутые поздравления с именинами в SMS и своими словами

Кого поздравить с днем ангела 17 мая

Пожелания будут ждать:

Николай

Степан

Евдокия

Ефросинья.

Как поздравить с именинами в SMS

"Желаю, чтобы замечательный пазл твоей жизни составляли только кусочки счастья и все вместе они создавали замечательную картину радости, успеха и счастья. Пусть все счастливые пазлики будут склеены друг с другом крепким здоровьем, а с каждым днем ангела их количество только росло"

"Желаю, чтобы улыбка постоянно украшала лицо, на глазах сверкали слезинки только от радостных и счастливых мгновений, мысли всегда крутились только вокруг приятных новостей, здоровье никогда не подводило. С именинами"

"Поздравляю с днем ангела! Желаю тебе счастья, гармонии, побольше денег и поменьше проблем. Большой радости, крутых приключений и чудесных дней".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!".