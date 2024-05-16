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День ангела 17 травня: круті привітання з іменинами в SMS та своїми словами

Четвер 16 травня 2024 22:28
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День ангела 17 травня: круті привітання з іменинами в SMS та своїми словами Хто святкує іменини 17 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не всі святкують день ангела, хоча це дуже особлива та щемлива подія. Тому не забувайте вітати друзів та колег, родичів та другу половинку.

У кого іменини 17 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Апостроф", сайт "ОГОUA".

Кого вітати з днем ангела 17 травня

На побажання чекатимуть:

  • Микола
  • Степан
  • Євдокія
  • Єфросинія.

Як привітати з іменинами в SMS

  • "Бажаю, щоб чудовий пазл твого життя складали тільки шматочки щастя і всі разом вони створювали чудову картину радості, успіху і щастя. Хай всі щасливі пазлики будуть склеєні один з одним міцним здоров’ям, а з кожним днем ангела їх кількість тільки зростала"
  • "Бажаю, аби посмішка постійно прикрашала обличчя, на очах блищали сльозинки лише від радісних і щасливих миттєвостей, думки завжди крутилися тільки навколо приємних новин, здоров’я ніколи не підводило. З іменинами"
  • "Вітаю з днем ангела! Бажаю тобі щастя, гармонії, побільше грошей та поменше проблем. Великої радості, крутих пригод та чудових днів".

Вірш на день ангела

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

До слова, нещодавно ми розповідали, які номери квартир притягують щастя і багатство.

Окрім цього, раніше стало відомо, що життя цих знаків Зодіаку назавжди змінить Меркурій у Тельці.

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