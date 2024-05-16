День ангела 17 травня: круті привітання з іменинами в SMS та своїми словами

Не всі святкують день ангела, хоча це дуже особлива та щемлива подія. Тому не забувайте вітати друзів та колег, родичів та другу половинку.

У кого іменини 17 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Апостроф", сайт "ОГОUA".