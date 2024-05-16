День ангела 17 травня: круті привітання з іменинами в SMS та своїми словами
Не всі святкують день ангела, хоча це дуже особлива та щемлива подія. Тому не забувайте вітати друзів та колег, родичів та другу половинку.
У кого іменини 17 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Апостроф", сайт "ОГОUA".
Кого вітати з днем ангела 17 травня
На побажання чекатимуть:
- Микола
- Степан
- Євдокія
- Єфросинія.
Як привітати з іменинами в SMS
- "Бажаю, щоб чудовий пазл твого життя складали тільки шматочки щастя і всі разом вони створювали чудову картину радості, успіху і щастя. Хай всі щасливі пазлики будуть склеєні один з одним міцним здоров’ям, а з кожним днем ангела їх кількість тільки зростала"
- "Бажаю, аби посмішка постійно прикрашала обличчя, на очах блищали сльозинки лише від радісних і щасливих миттєвостей, думки завжди крутилися тільки навколо приємних новин, здоров’я ніколи не підводило. З іменинами"
- "Вітаю з днем ангела! Бажаю тобі щастя, гармонії, побільше грошей та поменше проблем. Великої радості, крутих пригод та чудових днів".
Вірш на день ангела
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
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