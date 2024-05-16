День ангела 17 мая: крутые поздравления с именинами в SMS и своими словами

Не все празднуют день ангела, хотя это очень особенное и щемящее событие. Поэтому не забывайте приветствовать друзей и коллег, родственников и вторую половинку.

У кого именины 17 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, "Апостроф", сайт "ОГОUA".