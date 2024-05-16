День ангела 17 мая: крутые поздравления с именинами в SMS и своими словами
Не все празднуют день ангела, хотя это очень особенное и щемящее событие. Поэтому не забывайте приветствовать друзей и коллег, родственников и вторую половинку.
У кого именины 17 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, "Апостроф", сайт "ОГОUA".
Кого поздравить с днем ангела 17 мая
Пожелания будут ждать:
- Николай
- Степан
- Евдокия
- Ефросинья.
Как поздравить с именинами в SMS
- "Желаю, чтобы замечательный пазл твоей жизни составляли только кусочки счастья и все вместе они создавали замечательную картину радости, успеха и счастья. Пусть все счастливые пазлики будут склеены друг с другом крепким здоровьем, а с каждым днем ангела их количество только росло"
- "Желаю, чтобы улыбка постоянно украшала лицо, на глазах сверкали слезинки только от радостных и счастливых мгновений, мысли всегда крутились только вокруг приятных новостей, здоровье никогда не подводило. С именинами"
- "Поздравляю с днем ангела! Желаю тебе счастья, гармонии, побольше денег и поменьше проблем. Большой радости, крутых приключений и чудесных дней".
Стихотворение на день ангела на украинском языке
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
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