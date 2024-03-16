День ангела 17 березня: красиві привітання з іменинами у віршах та в SMS

У кого іменини 17 березня

Цього дня на привітання чекатимуть: Юлія, В'ячеслав, Яків, Уляна, Григорій, Олексій, Данило, Георгій.

Також підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами: Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло.

Душевні привітання з іменинами

"Вітаю з днем ангела і побажати хочу, щоб здоров'я було міцним, як медичний спирт, щоб в любові була шалена пристрасть і ніжний флірт, щоб було багато щастя - до втрати свідомості"

"Бажаю мати безрозмірну валізу здоров'я, непідйомну сумку любові, величезний мішок везіння, рюкзак успіхів, неймовірних розмірів торбинку щастя, портфель виконаних бажань і вічно вагітний гаманець"

"Бажаю встигнути, тобі побачити та випробувати всі принади життя, насолоджуватися його красою, і частіше дуріти, згадуючи дитинство, щоб душа ніколи не стала старою, а всупереч своєму досвіду залишатися молодими та грайливими, як кошеня. Нехай життя підносить тобі ласі шматочки, які можна смакувати нескінченно довго".

Привітання з днем ангела

"Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттями,

Збуваються всі мрії!".

Привітання з іменинами до сліз - оригінальний вірш

"Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!".