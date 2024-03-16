День ангела 17 березня: красиві привітання з іменинами у віршах та в SMS

17 березня, іменини святкуватимуть люди з цікавими іменами, як і кожного дня, адже усі імена красиві. Не забувайте вітати з днем ангела тих, чиє свято випало саме на цю дату.
У кого іменини 17 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Holiday Zubrila, "Гумореска".
Цього дня на привітання чекатимуть: Юлія, В'ячеслав, Яків, Уляна, Григорій, Олексій, Данило, Георгій.
Також підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами: Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло.
"Вітаю з днем ангела і побажати хочу, щоб здоров'я було міцним, як медичний спирт, щоб в любові була шалена пристрасть і ніжний флірт, щоб було багато щастя - до втрати свідомості"
"Бажаю мати безрозмірну валізу здоров'я, непідйомну сумку любові, величезний мішок везіння, рюкзак успіхів, неймовірних розмірів торбинку щастя, портфель виконаних бажань і вічно вагітний гаманець"
"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттями,
Збуваються всі мрії!".
"Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!".
Раніше ми вже називали три сильні молитви про прощення гріхів.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли починається Великий піст.