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День ангела 17 марта: красивые поздравления с именинами в стихах и SMS

У кого именины 17 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

17 марта именины будут праздновать люди с интересными именами, как и каждый день, ведь все имена красивые. Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, чей праздник выпал именно на эту дату.

У кого именины 17 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Holiday Zubrila, "Гумореска".

У кого именины 17 марта

В этот день поздравления будут ждать: Юлия, Вячеслав, Яков, Ульяна, Григорий, Алексей, Даниил, Георгий.

Также подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами: Гавриил, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел.

Душевные поздравления с именинами

  • "Поздравляю с днем ангела и пожелать хочу, чтобы здоровье было крепким, как медицинский спирт, чтобы в любви была безумная страсть и нежный флирт, чтобы было много счастья - до потери сознания"

  • "Желаю иметь безразмерный чемодан здоровья, неподъемную сумку любви, огромный мешок везения, рюкзак успехов, невероятных размеров сумку счастья, портфель исполненных желаний и вечно беременный кошелек"

  • "Желаю успеть, тебе увидеть и испытать все прелести жизни, наслаждаться ее красотой, и чаще веселиться, вспоминая детство, чтобы душа никогда не стала старой, а вопреки своему опыту оставаться молодыми и игривыми, как котенок. Пусть жизнь преподносит тебе лакомые кусочки, которые можно смаковать бесконечно долго".

Поздравление с днем ангела на украинском языке

"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттями,
Збуваються всі мрії!".

Поздравление с именинами до слез - оригинальное стихотворение на украинском языке

"Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!".

Ранее мы уже называли три сильных молитвы о прощении грехов.

Кроме того, недавно стало известно, когда начинается Великий пост.

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