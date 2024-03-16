День ангела 17 марта: красивые поздравления с именинами в стихах и SMS

У кого именины 17 марта

В этот день поздравления будут ждать: Юлия, Вячеслав, Яков, Ульяна, Григорий, Алексей, Даниил, Георгий.

Также подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами: Гавриил, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел.

Душевные поздравления с именинами

"Поздравляю с днем ангела и пожелать хочу, чтобы здоровье было крепким, как медицинский спирт, чтобы в любви была безумная страсть и нежный флирт, чтобы было много счастья - до потери сознания"

"Желаю иметь безразмерный чемодан здоровья, неподъемную сумку любви, огромный мешок везения, рюкзак успехов, невероятных размеров сумку счастья, портфель исполненных желаний и вечно беременный кошелек"

"Желаю успеть, тебе увидеть и испытать все прелести жизни, наслаждаться ее красотой, и чаще веселиться, вспоминая детство, чтобы душа никогда не стала старой, а вопреки своему опыту оставаться молодыми и игривыми, как котенок. Пусть жизнь преподносит тебе лакомые кусочки, которые можно смаковать бесконечно долго".

Поздравление с днем ангела на украинском языке

"Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттями,

Збуваються всі мрії!".

Поздравление с именинами до слез - оригинальное стихотворение на украинском языке

"Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!".