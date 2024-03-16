День ангела 17 березня: красиві привітання з іменинами у віршах та в SMS

17 березня, іменини святкуватимуть люди з цікавими іменами, як і кожного дня, адже усі імена красиві. Не забувайте вітати з днем ангела тих, чиє свято випало саме на цю дату.

У кого іменини 17 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Holiday Zubrila, "Гумореска".