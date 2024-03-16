День ангела 17 марта: красивые поздравления с именинами в стихах и SMS
17 марта именины будут праздновать люди с интересными именами, как и каждый день, ведь все имена красивые. Не забывайте поздравлять с днем ангела тех, чей праздник выпал именно на эту дату.
У кого именины 17 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Holiday Zubrila, "Гумореска".
У кого именины 17 марта
В этот день поздравления будут ждать: Юлия, Вячеслав, Яков, Ульяна, Григорий, Алексей, Даниил, Георгий.
Также подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами: Гавриил, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел.
Душевные поздравления с именинами
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"Поздравляю с днем ангела и пожелать хочу, чтобы здоровье было крепким, как медицинский спирт, чтобы в любви была безумная страсть и нежный флирт, чтобы было много счастья - до потери сознания"
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"Желаю иметь безразмерный чемодан здоровья, неподъемную сумку любви, огромный мешок везения, рюкзак успехов, невероятных размеров сумку счастья, портфель исполненных желаний и вечно беременный кошелек"
- "Желаю успеть, тебе увидеть и испытать все прелести жизни, наслаждаться ее красотой, и чаще веселиться, вспоминая детство, чтобы душа никогда не стала старой, а вопреки своему опыту оставаться молодыми и игривыми, как котенок. Пусть жизнь преподносит тебе лакомые кусочки, которые можно смаковать бесконечно долго".
Поздравление с днем ангела на украинском языке
"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттями,
Збуваються всі мрії!".
Поздравление с именинами до слез - оригинальное стихотворение на украинском языке
"Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!".
Ранее мы уже называли три сильных молитвы о прощении грехов.
Кроме того, недавно стало известно, когда начинается Великий пост.