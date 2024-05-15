День ангела 16 травня: як красиво привітати з іменинами та вразити щемливими побажаннями

День ангела - особливе свято, на яке ви можете побажати імениннику усього найкращого. Своїми словами, віршами та навіть в SMS - усі варіанти привітань здатні вразити та розчулити.
У кого іменини 16 травня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", "Радіо Трек", "Люкс ФМ".
Іменинники цього дня:
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
До слова, раніше ми розповідали, що літо почнеться з величезного щастя для трьох знаків Зодіаку.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку плакатимуть від щастя вже днями.