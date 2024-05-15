День ангела 16 мая: как красиво поздравить с именинами и поразить трогательными пожеланиями

День ангела - особый праздник, на который вы можете пожелать имениннику всего наилучшего. Своими словами, стихами и даже в SMS – все варианты поздравлений способны поразить и умилять.
У кого именины 16 мая, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", "Радио Трек", "Люкс ФМ".
Именинники в этот день:
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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