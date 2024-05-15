День ангела 16 травня: як красиво привітати з іменинами та вразити щемливими побажаннями
День ангела - особливе свято, на яке ви можете побажати імениннику усього найкращого. Своїми словами, віршами та навіть в SMS - усі варіанти привітань здатні вразити та розчулити.
У кого іменини 16 травня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", "Радіо Трек", "Люкс ФМ".
Кого вітати з днем ангела 16 травня
Іменинники цього дня:
- Аркадій
- Микола
- Олександр
- Федір
- Петро
- Муза.
Вірш на день ангела
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Привітання з іменинами своїми словами
- "Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю плисти по безкрайньому океану благополуччя на чудовому кораблі під назвою "Щастя"! Щоб в цій дивовижній подорожі тебе ніколи не злякав шторм, і тільки легкий чудовий вітерець підганяв би твій корабель назустріч мрії!"
- "У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою людиною, коли це необхідно! Щоб неприємності, без яких життя неможливе, завжди були б маленькими, а щасливі моменти, без яких немислимо жити, траплялися б якомога частіше і тривали б якомога довше!"
- "Вітаю з іменинами і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай цей день подарує тобі світло, адже це твоє свято!".
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