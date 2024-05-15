День ангела 16 травня: як красиво привітати з іменинами та вразити щемливими побажаннями

День ангела - особливе свято, на яке ви можете побажати імениннику усього найкращого. Своїми словами, віршами та навіть в SMS - усі варіанти привітань здатні вразити та розчулити.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", "Радіо Трек", "Люкс ФМ".

У кого іменини 16 травня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Ти вір в життя і будь собою. Хай час летить собі, а ти, Як сонце ранньою весною, Цвіти проміння золотим. І хай в очах твоїх відкритих Нестримна молодість буя, І хай несе тебе по світу Життя бурхлива течія. І завжди ангел-хоронитель Тебе боронить від біди, Ти просто вмій життю радіти Й по ньому з усмішкою йди!".

До слова, раніше ми розповідали, що літо почнеться з величезного щастя для трьох знаків Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку плакатимуть від щастя вже днями.