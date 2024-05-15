День ангела 16 мая: как красиво поздравить с именинами и поразить трогательными пожеланиями

День ангела - особый праздник, на который вы можете пожелать имениннику всего наилучшего. Своими словами, стихами и даже в SMS – все варианты поздравлений способны поразить и умилять.

У кого именины 16 мая, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", "Радио Трек", "Люкс ФМ".