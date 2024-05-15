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День ангела 16 мая: как красиво поздравить с именинами и поразить трогательными пожеланиями

Среда 15 мая 2024 22:01
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День ангела 16 мая: как красиво поздравить с именинами и поразить трогательными пожеланиями Кто празднует именины 16 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особый праздник, на который вы можете пожелать имениннику всего наилучшего. Своими словами, стихами и даже в SMS – все варианты поздравлений способны поразить и умилять.

У кого именины 16 мая, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", "Радио Трек", "Люкс ФМ".

Кого поздравить с днем ангела 16 мая

Именинники в этот день:

  • Аркадий
  • Николай
  • Александр
  • Федор
  • Петр
  • Муза.

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Поздравления с именинами своими словами

  • "Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю плыть по бескрайнему океану благополучия на чудесном корабле под названием "Счастье"! Чтобы в этом удивительном путешествии тебя никогда не испугал шторм, и только легкий чудесный ветерок подгонял бы твой корабль навстречу мечте!"
  • "В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрым человеком, когда это необходимо! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были бы маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и продолжались бы подольше!"
  • "Поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, а все невзгоды ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть этот день подарит тебе свет, ведь это твой праздник!".

Кстати, раньше мы рассказывали, что лето начнется с огромного счастья для трех знаков Зодиака.

Кроме того, недавно стало известно, какие знаки Зодиака будут плакать от счастья уже на днях.

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