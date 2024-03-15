День ангела 16 березня. Теплі привітання, які розчулять кожного

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких цінуєте та поважаєте. Теплі побажання приємно вразять будь-кого, адже день ангела - особливе свято.
Кого вітати з днем ангела 16 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki та "ВсеОсвіта".
Вітайте з іменинами тих, хто отримав одне з таких імен: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.
Також не забудьте нагадати про день ангела друзів, колег та родичів, якщо когось з них їх звуть так: Нонна, Зіновій, Севастіан, Зенон, Василь.
"Живи і знай, що за плечима
У тебе Ангел вірний твій.
Ласкавий, з добрими очима
Господній помічник святий.
Нехай рука його, незримо
Завжди укаже вірний шлях.
Хай Ангел наглядає пильно
Й допомагає у ділах.
Нехай, тобі він нагадає
Про неземний, міцний зв'язок.
Хай щастя в долю посилає
На тисячі земних стежок".
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як підготувати організм до Великого посту.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що коли починається Великий піст.