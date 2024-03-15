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День ангела 16 березня. Теплі привітання, які розчулять кожного

У кого іменини 16 березня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких цінуєте та поважаєте. Теплі побажання приємно вразять будь-кого, адже день ангела - особливе свято.

Кого вітати з днем ангела 16 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki та "ВсеОсвіта".

Хто святкує день ангела 16 березня

Вітайте з іменинами тих, хто отримав одне з таких імен: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.

Також не забудьте нагадати про день ангела друзів, колег та родичів, якщо когось з них їх звуть так: Нонна, Зіновій, Севастіан, Зенон, Василь.

Теплі привітання з іменинами

  • "У цей особливий день хочу побажати тобі благополуччя і щастя. Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає, а твої плани будуть втілені в життя. Сподіваюся, тебе завжди будуть супроводжувати удача й успіх"
  • "З днем ​​ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чесність, повагу до інших, щирість. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки"
  • "Від щирого серця бажаю вам щастя і благодаті, незгасимої світлої надії і невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує ваші молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!".

Як привітати з днем ангела у віршах - ці слова змусять усіх плакати

"Живи і знай, що за плечима
У тебе Ангел вірний твій.
Ласкавий, з добрими очима
Господній помічник святий.

Нехай рука його, незримо
Завжди укаже вірний шлях.
Хай Ангел наглядає пильно
Й допомагає у ділах.

Нехай, тобі він нагадає
Про неземний, міцний зв'язок.
Хай щастя в долю посилає
На тисячі земних стежок".

 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як підготувати організм до Великого посту.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що коли починається Великий піст.

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