День ангела 16 марта. Теплые поздравления, которые впечатлят каждого

Кто празднует день ангела 16 марта

Поздравляйте с именинами тех, кто получил одно из таких имен: Александр, Юлиан, Трофим, Павел и Денис.

Также не забудьте напомнить о дне ангела друзьям, коллегам и родственникам, есликого-то из них зовут так: Нонна, Зиновий, Севастиан, Зенон, Василий.

Теплые поздравления с именинами

"В этот особый день хочу пожелать тебе благополучия и счастья. Пусть твой Ангел всегда тебя оберегает, а твои планы будут воплощены в жизнь. Надеюсь, тебя всегда будут сопровождать удача и успех"

"С днем ​​ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: честность, уважение к другим, искренность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители"

"От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, а небеса дарят силы на славные дела!".

Как поздравить с днем ангела в стихах на украинском языке - эти слова заставят всех плакать

"Живи і знай, що за плечима

У тебе Ангел вірний твій.

Ласкавий, з добрими очима

Господній помічник святий.

Нехай рука його, незримо

Завжди укаже вірний шлях.

Хай Ангел наглядає пильно

Й допомагає у ділах.

Нехай, тобі він нагадає

Про неземний, міцний зв'язок.

Хай щастя в долю посилає

На тисячі земних стежок".