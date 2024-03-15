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День ангела 16 марта. Теплые поздравления, которые впечатлят каждого

У кого именины 16 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с именинами людей, которых цените и уважаете. Теплые пожелания приятно поразят любого, ведь день ангела - особый праздник.

Кого поздравить с днем ангела 16 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Jelayki и "ВсеОсвіта".

Кто празднует день ангела 16 марта

Поздравляйте с именинами тех, кто получил одно из таких имен: Александр, Юлиан, Трофим, Павел и Денис.

Также не забудьте напомнить о дне ангела друзьям, коллегам и родственникам, есликого-то из них зовут так: Нонна, Зиновий, Севастиан, Зенон, Василий.

Теплые поздравления с именинами

  • "В этот особый день хочу пожелать тебе благополучия и счастья. Пусть твой Ангел всегда тебя оберегает, а твои планы будут воплощены в жизнь. Надеюсь, тебя всегда будут сопровождать удача и успех"
  • "С днем ​​ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: честность, уважение к другим, искренность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители"
  • "От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, а небеса дарят силы на славные дела!".

Как поздравить с днем ангела в стихах на украинском языке - эти слова заставят всех плакать

"Живи і знай, що за плечима
У тебе Ангел вірний твій.
Ласкавий, з добрими очима
Господній помічник святий.

Нехай рука його, незримо
Завжди укаже вірний шлях.
Хай Ангел наглядає пильно
Й допомагає у ділах.

Нехай, тобі він нагадає
Про неземний, міцний зв'язок.
Хай щастя в долю посилає
На тисячі земних стежок".

 

Напомним, недавно мы рассказывали, как подготовить организм к Великому посту.

Кроме того, мы уже рассказывали, что когда начинается Великий пост.

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