День ангела 15 лютого: кого вітати з іменинами
15 лютого привітати з днем ангела можна своїх близьких чи знайомих, які мають в цей день так звані іменини.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 15 лютого, а також що означають імена іменинників.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, ПЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.
У кого день ангела 15 лютого
День ангела, або ж день іменин тієї чи іншої особи відзначають у різних культурах і релігійних традиціях.
Згідно з українським народним календарем, 15 лютого іменини відзначають Гаврило, Агафодор і Василь.
У новоюліанському православному церковному календарі за 2024 рік 15 лютого згадуються також Онисим, Пафнутій, Єфросинія та Євсевій.
Як 15 лютого згадується у календарі ПЦУ (скріншот: patriarchia.org.ua/kalendar)
Значення імен іменинників 15 лютого
Ім'я Гаврило (Гавриїл) - має давньоарамейске коріння та складається з двох частин, які сучасною мовою можна перекласти: "сильний чоловік" і "бог".
Виходячи з цього, значення імені трактується як "оплот Бога", "той, хто підтримує Бога".
Ім'я Агафодор - має грецьке походження і складається з двох слів: "добрий" ("шляхетний") і "дар".
Виходячи з цього, значення імені трактується як "благий дар".
Ім'я Василь - має грецьке походження й складається зі слів "царський" ("царствений") і "цар" ("монарх", "правитель").
Значення імені трактується як "високий правитель", "владний цар".
Привітання з днем ангела
Хай Ангел на іменини здійснить всі бажання.
Несе щастя щохвилини, успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає і додасть здоров’я.
Мудрістю благословляє, добром і любов’ю!
Нехай в день ангела красою квітне світ.
Стають життям усі найкращі мрії.
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як називали українських дітей 100 років тому (ці практично забуті імена можуть вразити та здивувати).
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