День ангела 14 травня: неймовірні привітання з іменинами для батька, коханого чи друга

День ангела - особливе та незвичайне свято, привітання з яким здатне надихнути іменинника на добрі вчинки та нові успіхи. Саме тому бажати краще усього, що розчулить та принесе щастя.
Кого вітати з іменинами 14 травня, а також як зробити це небанально, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "100привітань".
Не забудьте привітати людей з такими іменами:
"З днем ангела вітаю,
Бажаю мужності і сил,
Великих звершень та достатку,
Щоб мрії легко ти здійснив!
Щоб справи всі були в порядку!
Кохання справжнього тобі,
Щоб кожен день життю радів!
Та дружби вірної, міцної,
Щоб долі не бажав другої!".
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