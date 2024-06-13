День ангела 14 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

На день ангела людина має отримувати тільки щирі та теплі побажання, які зігріють її серце та принесуть радість у цей особливий день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 14 червня.
"Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе".
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!
***
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".