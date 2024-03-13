День ангела 14 березня. Як красиво привітати з іменинами у прозі та віршах

Іменини - чудовий привід показати людині, що ви її цінуєте або поважаєте. Саме тому не ігноруйте день ангела та вітайте тих, хто його святкує.
Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Люкс ФМ", "Твій світ".
Підготуйте щирі побажання для тих, кого звуть: Бенедикт, Роман, Ростислав.
Також вітайте з днем ангела людей, які при народженні отримали одне з таких імен: Агапій, Домна, Євдокія, Никифор, Антоніна, Михайло
"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Бажаю, щоб збулися всі сподівання!
Хай Ангел твій завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!".
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