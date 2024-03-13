День ангела 14 марта. Как красиво поздравить с именинами в прозе и стихах

Именины - отличный повод показать человеку, что вы его цените или уважаете. Поэтому не игнорируйте день ангела и поздравляйте тех, кто его празднует.
Кого поздравлять с именинами 11 марта и как сделать это до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Люкс ФМ", "Твій світ".
Подготовьте искренние пожелания тем, кого зовут: Бенедикт, Роман, Ростислав.
Также поздравляйте с днем ангела людей, получивших при рождении одно из таких имен: Агапий, Домна, Евдокия, Никифор, Антонина, Михаил
"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Бажаю, щоб збулися всі сподівання!
Хай Ангел твій завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!".
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