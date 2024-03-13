День ангела 14 березня. Як красиво привітати з іменинами у прозі та віршах

Іменини - чудовий привід показати людині, що ви її цінуєте або поважаєте. Саме тому не ігноруйте день ангела та вітайте тих, хто його святкує.

Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Люкс ФМ", "Твій світ".