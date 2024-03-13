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День ангела 14 березня. Як красиво привітати з іменинами у прозі та віршах

Середа 13 березня 2024 22:01
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День ангела 14 березня. Як красиво привітати з іменинами у прозі та віршах Як привітати з днем ангела (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - чудовий привід показати людині, що ви її цінуєте або поважаєте. Саме тому не ігноруйте день ангела та вітайте тих, хто його святкує.

Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Люкс ФМ", "Твій світ".

Кого привітати з днем ангела 14 березня

Підготуйте щирі побажання для тих, кого звуть: Бенедикт, Роман, Ростислав.

Також вітайте з днем ангела людей, які при народженні отримали одне з таких імен: Агапій, Домна, Євдокія, Никифор, Антоніна, Михайло

Оригінальні привітання з іменинами

  • "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!"
  • "Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!"
  • "З днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки".

Привітання з днем ангела у віршах - вау-ефект гарантовано

"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Бажаю, щоб збулися всі сподівання!
Хай Ангел твій завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!".

Раніше вже стало відомо, коли починається Великий піст.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, коли Прощена неділя в 2024 році та чому треба просити пробачення.

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