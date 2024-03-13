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День ангела 14 марта. Как красиво поздравить с именинами в прозе и стихах

Среда 13 марта 2024 22:01
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День ангела 14 марта. Как красиво поздравить с именинами в прозе и стихах Как поздравить с днем ангела (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - отличный повод показать человеку, что вы его цените или уважаете. Поэтому не игнорируйте день ангела и поздравляйте тех, кто его празднует.

Кого поздравлять с именинами 11 марта и как сделать это до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Люкс ФМ", "Твій світ".

Кого поздравить с днем ангела 14 марта

Подготовьте искренние пожелания тем, кого зовут: Бенедикт, Роман, Ростислав.

Также поздравляйте с днем ангела людей, получивших при рождении одно из таких имен: Агапий, Домна, Евдокия, Никифор, Антонина, Михаил

Оригинальные поздравления с именинами

  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"
  • "С днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители".

Поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке - вау-эффект гарантирован

"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Бажаю, щоб збулися всі сподівання!
Хай Ангел твій завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!".

Ранее уже стало известно, когда начинается Великий пост.

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