UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 13 травня: веселі та душевні привітання для іменинників

У кого іменини 13 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини часто плутають з днем народження, але це різні свята. Втім, день ангела теж дуже важлива подія, а тому з нею варто вітати.

У кого іменини випали на 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "bpro1.top".

Кого привітати з днем ангела 13 травня

Іменинники цієї неділі:

  • Антон
  • Герман
  • Денис
  • Іван
  • Петро
  • Семен
  • Теодор
  • Федір
  • Пилип
  • Ян.

Веселе привітання з іменинами у віршах

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".

Короткі вітання з днем ангела

  • "Нехай твій ангел-охоронець буде вірним провідником у житті, відводить від тебе негаразди та наповнює життя радістю і умиротворенням"
  • "Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей світлий день принесе у твоє життя нові відкриття, радісні зустрічі та неймовірні можливості"
  • "У цей особливий День Ангела нехай ангельська мудрість спрямовує тебе, ніби яскраву зірку на небесах, і нехай твій шлях буде освітлений світлом любові та благословення"
  • "Радості і світла, любові і тепла бажаю тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з чистим серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти життя! І хай твій ангел охоронець ніколи не відступає від тебе. Зі святом!"
  • "Вітаю з Днем Ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує Вас завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що у трьох знаків Зодіаку літо почнеться з величезного щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята