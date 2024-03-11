День ангела 12 березня. Найкращі привітання з іменинами від усього серця

Якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу або рідну людину - дізнайтеся, коли в неї іменини. День ангела - важливе свято, а тому не варто його ігнорувати.

У кого день ангела 12 березня, а також як привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Гумореска", "Люкс ФМ".