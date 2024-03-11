День ангела 12 марта. Лучшие поздравления с именинами от всего сердца
Если вы хотите приятно удивить друга, коллегу или родного человека - узнайте, когда у него именины. День ангела - важный праздник, а потому не стоит его игнорировать.
У кого день ангела 12 марта, а также как поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Гумореска", "Люкс ФМ".
Кого поздравить с днем ангела 12 марта
Подготовьте поздравления для людей, которые носят такие имена: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.
Кроме того, дни ангела празднуют те, кого зовут так: Прокоп, Маркиан, Тимофей, Юлиан, Иаков, Степан, Макар
Как красиво поздравить с именинами
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"С днем Ангела. Желаю никогда не унывать и ничего не бояться. Желаю радоваться жизни и наполнять ее любовью, счастливыми улыбками, приятными моментами. Желаю тебе, Галина, хорошей удачи и скорейшего осуществления главной мечты!"
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"В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!"
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"Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее!".
Красивое поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
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