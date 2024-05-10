День ангела 11 травня: найкращі привітання з іменинами, які розчулять до сліз

День ангела не обов'язково має стати гучним святом. Часом достатньо декількох теплих слів, які зігріють серце іменинника.
Хто святкує день ангела 11 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Привітання.com".
Кого вітати з іменинами у суботу
Побажайте щастя та здоров'я людям з такими іменами:
Ростислав
Олександр
Йосип
Кирило
Костянтин
Михайло.
Привітання з днем ангела в SMS
"Бажаю тобі, щоб кожен день був наче нова сторінка у захоплюючій книзі життя, де ти є автором своєї неймовірної долі. Нехай кожен ранок принесе тобі радість, а кожен вечір - спокій. Хай серце твоє завжди буде наповнене теплом і коханням. Щасливого дня ангела!"
"Бажаю тобі, щоб твоє життя було наповнене яскравими моментами і цікавими відкриттями, які запам'ятаються на все життя. Нехай кожен день буде наче свято, а кожен момент - подарунком долі. І інших подарунків теж бажаю тобі цілі гори. А ще - здоров'я радості та кохання у твоєму серці!"
"З іменинами! Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, як сонячний промінь, щоб кожен день приносив нові враження та незабутні миті радості! Нехай творчість та натхнення супроводжують тебе завжди, а усмішка не зникає з обличчя!".
Вірш на іменини до сліз
"Нині в гарної людини
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки!
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!".