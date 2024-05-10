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День ангела 11 травня: найкращі привітання з іменинами, які розчулять до сліз

Кого слід вітати з іменинами 11 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела не обов'язково має стати гучним святом. Часом достатньо декількох теплих слів, які зігріють серце іменинника.

Хто святкує день ангела 11 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Привітання.com".

Кого вітати з іменинами у суботу

Побажайте щастя та здоров'я людям з такими іменами:

  • Ростислав
  • Олександр
  • Йосип
  • Кирило
  • Костянтин
  • Михайло.

Привітання з днем ангела в SMS 

  • "Бажаю тобі, щоб кожен день був наче нова сторінка у захоплюючій книзі життя, де ти є автором своєї неймовірної долі. Нехай кожен ранок принесе тобі радість, а кожен вечір - спокій. Хай серце твоє завжди буде наповнене теплом і коханням. Щасливого дня ангела!"
  • "Бажаю тобі, щоб твоє життя було наповнене яскравими моментами і цікавими відкриттями, які запам'ятаються на все життя. Нехай кожен день буде наче свято, а кожен момент - подарунком долі. І інших подарунків теж бажаю тобі цілі гори. А ще - здоров'я радості та кохання у твоєму серці!"
  • "З іменинами! Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, як сонячний промінь, щоб кожен день приносив нові враження та незабутні миті радості! Нехай творчість та натхнення супроводжують тебе завжди, а усмішка не зникає з обличчя!".

Вірш на іменини до сліз

"Нині в гарної людини
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки!

Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!".

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