День ангела 10 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

На день ангела людина має отримувати щирі привітання та теплі побажання. Тому спробуйте підготувати красиві слова заздалегідь.
У кого день ангела 10 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Нехай в цей день з твоїх очей
Яскрава посмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
До тебе зранку хай заходить.
І ще хочу я побажать,
Збулися щоб всі твої мрії.
Тож з іменинами тебе.
Любові, щастя, світла й миру!".
До слова, нещодавно ми називали топ-5 найпоширеніших забобонів, в які краще перестати вірити.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Поздравок" , "Люкс ФМ".