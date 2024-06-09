День ангела 10 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

До слова, нещодавно ми називали топ-5 найпоширеніших забобонів, в які краще перестати вірити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що означає "Число звіра" 666.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Поздравок" , "Люкс ФМ".