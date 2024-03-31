UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 1 квітня. Кого вітати з іменинами у свято сміху та жартів

У кого іменини 1 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

1 квітня, коли в усьому світі відзначається День сміху, деякі люди святкують ще й іменини. І якщо ви хочете вразити близького друга або ж підняти настрій родичу або колезі - підготуйте привітання з днем ангела, якщо їхнє свято припало саме на цю дату.

Кого вітати з іменинами 1 квітня, а також як красиво побажати щастя на день ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Пустунчик", "радіо ТРЕК".

У кого день ангела 1 квітня

На привітання з іменинами чекатимуть люди з такими іменами: Авраамій, Іван, Марія, Макар, Василь, Геронтій, Юхим, Євлогій, Ахаз.

Як оригінально привітати з днем ангела

  • "З днем ангела! По життю тільки плач, спотикайся і падай! Але: плач від радості, спотикайся об гроші і падай лише в обійми близьким тобі людям!"
  • "У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Щоб неприємності, без яких життя неможливе, завжди були маленькими, а щасливі моменти, без яких немислимо жити, траплялися б якомога частіше і тривали б якомога довше!"
  • "Найкращих емоцій, приємних вражень, багато грошей, міцного здоров'я - усього цього бажаю тобі у твоє свято. З днем ангела, безмірного щастя та неймовірного кохання!".

Вірші на іменини 

"Бажаю в житті радості,
в справах — мудрості,
в дружбі - вірності,
а в серці - кохання!
З днем ангела!"

***

"З Днем ангела вітаєм,
Щастя й долі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова"

***

"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці роблять
Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел-покровитель!".

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвятаСвята України