День Андрія Первозванного: коли і як гадати, щоб дізнатися про свою долю

Хто такий Андрій Первозванний

Він був послідовником Христа та учнем Іоанна Хрестителя. Пам'ять про це святе з 12 апостолів та першого благовісника Євангеліє на українських землях в I столітті вшановують упродовж багатьох століть.

Андрій народився у Віфсаїді в Сирії (на той час – у Римській імперії) і був простим рибалкою. Разом із братом Петром він на Галілейському озері зустрів Ісуса Христа і відгукнувся на його заклик. Потім він став його вірним учнем, за що отримав ім'я Первозванного.

Після розп'яття та воскресіння Христа Андрій разом з іншими учнями вирушив проповідувати у далекі краї. Як місіонер він прибув до Скіфії, і з того часу він вважається першим небесним патроном України.

У "Повісті минулих літ" згадується, що Андрій Первозванний зробив пророцтво про виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах.

Святий Андрій прийняв муки заради Христа і був розіп'ятий у грецькому місті Патри при римському імператорі Нероні в 77 році на Х-подібному хресті, який відтоді називають Андріївський.

В Україні Андрія Первозванного почитали з давніх часів. На його честь була побудована церква у Києві – у 1086 році. Існує також легенда, що в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври століттями зберігається пояс святого мученика.

Щороку 13 грудня поминають Андрія Первозванного, у храмах проводять служби. А ще цього дня вітають усіх чоловіків з ім'ям Андрій та молодь починає проводити ритуали ворожінь на долю та своє майбутнє.

Святий Андрій вважається заступником моряків та мандрівників, а також він був найкращим порадником для незаміжніх дівчат.

Розп'яття Святого Андрія (wikipedia.org)

Традиції на Святого Андрія

Багато традицій пов'язані з давніми повір'ями про погоду. Якщо в День Андрія підійти до криниці, озера чи річки та послухати, як поводиться вода, можна було дізнатися прогноз на всю зиму.

Тиха вода - зима буде спокійна

Шумна вода - будуть сильні морози та хуртовини

У День Андрія дівчата печуть обрядову випічку Калиту. Це широкий корж у формі бублика, який змащують медом та підвішують до стелі у будинку, де збираються дівчата на вечорниці.

Молоді хлопці мали верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматочок, і при цьому не засміятися. Кому це вдавалося - одружується найближчим часом.

Заборони на Святого Андрія

Не можна займатися тяжкою роботою, рукоділлям (шити, в'язати, вишивати).

Не можна прибирати в будинку, прати, гладити

Не можна робити ремонти та займатися будівництвом

У свято не можна лаятись, говорити погані слова, бажати комусь зла

Не варто ображати інших людей, ображати, ображатися, розпускати плітки

Навіть думати в такий день не можна погано про себе чи інших людей

Оскільки зараз пост, то під забороною м'ясо, молочні продукти, алкоголь та будь-які галасливі гуляння

А як гадають на Андрія

Ворожіння на Андрія Первозванного проводять напередодні – 12 грудня увечері та вночі. Дівчата збираються після заходу сонця і використовують різні ритуали, щоб дізнатися про долю, ім'я нареченого і своє майбутнє.

Сни. На ніч ставлять під ліжко миску з водою, а під подушку кладуть чоловічий предмет – шапку, ніж, гребінь. Перед сном дівчина кличе нареченого, щоб напоїти, нагодувати, зачесати його. Хто уві сні прийде – стане нареченим.

Перехрестя. Опівночі дівчата виходять на перехрестя та слухають звуки. Якщо сміх та пісні – то заміжжя буде швидким. Якщо сварки чи плач – то ходити у дівках ще рік.

Перехожий. Увечері дівчина виходить надвір і запитує ім'я першого зустрічного. Саме так і зватимуть її судженого. Кажуть, деякі пари саме так і познайомилися, а потім одружилися.

Записки. Дівчата пишуть чоловічі імена на аркушиках паперу. Потім їх скручують і складають на подушку. А вранці не дивлячись дістають один папірець навмання. Яке ім'я попалося – так і зватимуть нареченого.