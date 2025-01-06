Демі Мур отримала перший в кар'єрі "Золотий глобус" і розчулила промовою

На церемонії нагородження Демі поділилася емоційною історією про шлях до успіху.

"Я зовсім не очікувала перемоги. Зараз я просто в шоці. Я працюю на сцені понад 45 років і вперше щось виграю. Це так зворушливо, я так вдячна журі", - сказала Мур.

30 років тому, поділилася знаменитість, продюсер сказав їй, що її гра "згодиться під попкорн". Тоді вона змирилася й прийняла, що не отримає жодних премій.

Демі Мур (фото: Getty Images)

"Що зніматимуся в кіно, навіть у успішних картинах, і зароблю багато грошей, але мій талант ніколи не оцінять. Ця думка настільки глибоко засіла в мені, що я навіть задумалася про завершення кар’єри. Думала, що вже не зроблю нічого значущого", - зізналася акторка.

Але роль у "Субстанції" змінила її погляд на себе і свою творчість.

"І раптом до мене потрапив цей чарівний, сміливий, відважний, непередбачуваний, зовсім божевільний сценарій під назвою "Субстанція“. Так Всесвіт натякнув, що мені зарано здаватися", - додала Демі.

Нагорода стала не лише визнанням таланту акторки, а й натхненням для тих, хто наважується слідувати за своєю мрією.

До слова, донька Демі Мур і Брюса Вілліса Скаут у соцмережах поділилася реакцією родини на перемогу матері. Її статуетку рідні зустріли радісним криком.

Що відомо про фільм "Субстанція"

Фільм "Субстанція" - це науково-фантастична драма з елементами жахів, яка досліджує тему одержимості молодістю та досконалістю.

Головна героїня, Елізабет Спаркл (Демі Мур), колишня кінозірка, яка втратила популярність і тепер веде фітнес-шоу. Відчуваючи тиск часу та суспільства, вона вирішує випробувати експериментальний препарат, що обіцяє повернути молодість. Препарат виявляється революційним, але його дія призводить до створення молодшої версії Елізабет - дівчини на ім'я С’ю (Маргарет Кволлі).

Між ними розпочинається психологічна боротьба за ідентичність, визнання та контроль над життям, що супроводжується несподіваними й часом небезпечними подіями.