Дематюкация языка: в чем суть закона и как теперь украинцы будут ругаться

Закон о "протидії лихослів'ю" или же дематюкации языка может быть принят Верховной Радой Украины уже в ближайшее время. Автор проекта закона - народный депутат, врач-дерматовенеролог Ольга Богомолец. Она считает, что принятие подобного закона защитит культуру языка от ненормативной лексики. Styler решил разобраться, как принятие закона о дематюкации языка повлияет на жизнь простых украинцев.

Кому запретят материться

Ольга Богомолец не собирается запрещать употреблять бранные слова всем украинцам. Цель нардепа сделать так, чтобы нецензурная лексика полностью исчезла с телеэкранов, публичных выступлений, средств массовой информации, в том числе, из интернет-СМИ. Интересно, что перечень слов и выражений, которые относятся к нецензурной лексики, должен утверждаться Кабинетом Министров Украины.

Если с телеэкрана или со сцены прозвучат бранные слова, то лицо, совершившее правонарушение, должно будет заплатить штраф - от сорока до семидесяти пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Или же 40-60 часов отпахать на общественных работах (или 1-2 месяца - на исправительных). Кроме того, человек, который не сумел сдержать эмоции и заматерился, может попасть от административный арест на срок до пятнадцяти суток.

По мнению Богомолец, принятие этого закона позволит не только повысить культурный уровень общения граждан, но и наполнить бюджет за счет штрафов и развивать украинскую культуру и "будет способствовать защите граждан Украины от сквернословия (нецензурной брани), оскорбительных приставаний к гражданам и других подобных действий, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан".

Что такое мат?

Богомолец утверждает, что брань и нецензурщина - это проявление слабости, психоэмоционального раздражения и одновременно усталости, проявление агрессии и слабости. Ругань, говорит Ольга Вадимовна, "не содержит смыслов, это продукт нашего бессознательного".

"Отстаивать родной язык, как основу существования страны, бороться за ее употребление и распространение, за квоты на радио и телевидении и одновременно загрязнять ее руганью, как по мне, является предательством национальных интересов", - говорит Богомолец.

Бранные слова - часть древних средневековых карнавальных действ и карнавальных превращений, когда человеку на некоторое время было разрешено жить "низовыми инстинктами". Однако карнавал имел свою жесткую регламентацию. Карнавал, в котором доминирует "низ", не может длиться вечно. Иначе мы попадаем в пучину, в которой человек становится рабом своих инстинктов.

Брань - это проявление психической слабости. Мы используем грубость как защиту, когда не хватает профессиональной подготовки для ведения дискуссии.

Брань - это примитивный способ проявления агрессии, когда нет достаточного количества аргументов.

Брань - это псевдосамозащита и темная часть бессознательного, которая требует контроля, чтобы не разрушить мир.

Нардеп также отметила, что к "потребности чистых рук у политиков" нужно присоединить еще и "потребность чистого рта".

"В средние века все верили, что за произношение ругательства, дурного слова должно произойти определенное бедствие, пасть кара Божья, поэтому к богохульникам применяли определенные физические карательные меры. В 21 веке предлагаем на законодательном уровне зафиксировать намерение украинских законотворцев противодействовать сквернословию, защитить чистоту украинского языка в публичном пространстве, его многообразие, поднимать убедительность речи другими приемлемыми средствами", - резюмировала политик.

Как украинцы должны материться

Как должны материться украинцы

Ольга Богомолец утверждает, что украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры и ее на протяжении веков насаждали и насаждают сегодня российские колонизаторы.

"Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, что бытуют ныне. "Хай би тебе дощ намочив!". "А щоб тебе лиха година спіткала!" - вот исконно "українська лайка", которая свидетельствовала о связи древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не любили и не употребляли грубости "ниже пояса" и не позволяли себе пошлости", - говорит нардеп.

Как же еще могут ругаться украинцы? Вот несколько примеров вам на будущее:

Матері його ковінька

Сто копанок чортів тобі в печінку

А добра б тобі не було

А щоб в тебе пір’я в роті поросло

Дідька лисого тобі дам

А шоб тобі булька з носа вискочила

Щоб ти луснув

А щоби твоя срака по шву розійшлася

А щоб швидкою Настею тут тебе зносило

Материтесь правильно.

Ранее мы писали о том, что сеть "взорвал" закон Богомолец о запрете мата.