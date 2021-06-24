"Дельта" уже в Украине: насколько страшна мутация, и как будем сдерживать агрессивный вирус

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, уже 92 страны отчитались о попадании штамма на их территорию. Состояние же первых двух инфицированных удовлетворительное - они находятся в Киеве в Александровской больнице.

"Он (штамм "Дельта". - Ред.) действительно характеризуется тем, что он намного заразнее. То есть передается быстрее от человека к человеку. Но по данным ВОЗ, повышенного смертности вследствие инфицирования этим штаммом не регистрируется. Тем не менее и Всемирная организация здравоохранения и каждая страна сейчас внедряет дополнительные меры относительно ограничения или недопущения попадания такого штамма на территорию своей страны", - добавил Кузин, пишет ТСН.

На заседании украинского правительства уже приняли решения по ограничению на въезд из некоторых стран. В частности, без негативного ПЦР-теста на COVID-19 в Украину нельзя тем, кто направляется из стран, где бушует штамм (Индия, Великобритания, Россия и Португалия), если человек находился там не менее семи дней. Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня.

По поручению Совета национальной безопасности и обороны до завтра должны разработать комплексный план действий, чтобы не допустить вспышки "Дельты" в Украине.

Видео: Как Украина будет сдерживать новый коронавирус Дельта (ТСН)

Почему "Дельту" все так боятся

"Дельту" называют индийским штаммом, который отличается от остальных такими показателями:

он гораздо заразнее,

он чаще поражает детей,

имеет выше летальность (по некоторым данным).

"Наблюдается больше тяжелых форм болезни - в 2,6 раза. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса", - рассказала РБК-Украина Наталья Виноград.